Мусаев высказался о судействе в чемпионском сезоне «Краснодара»: «Просто беспредел был»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал понять, что его не в полной мере устроило судейство в минувшем сезоне.

«Мы в раздевалке говорим, что не ждeм хорошего судейства. Мне кажется, что много свистков было. Говорю: «Ребята, вы занимайтесь своим делом, не получайте карточки, которая ещe и может стать второй, а я буду эмоционально реагировать, буду реагировать за вас». Как бы такой договор.

Сам понимаю, что делаю себе во вред. Допустим, то, что меня не было на скамейке с ЦСКА, – я себе хуже сделал. Или в других матчах. Поэтому буду стараться сдерживать себя. Но иногда, когда Тормену хотели удалить в матче с «Рубином», ну там просто надуманный эпизод, в котором позвали смотреть ВАР арбитра. Конечно, я должен был жeстко реагировать, там просто беспредел был. В итоге эта четвeртая карточка стоила неудаления Тормены, может быть, процентов 10. Наверное, того стоило», – сказал Мусаев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».