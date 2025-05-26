В «Акроне» прокомментировали будущее Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о кадровой работе перед следующим сезоном.

«Я не буду говорить, какие позиции мы бы хотели усилить летом. Но полное понимание по этому вопросу у нас сформировалось. Спортивный блок ведeт активную работу по этому вопросу.

По Дзюбе ближайший день-два всe будет понятно. Мы заинтересованы в продлении сотрудничества с игроком», – сказал Власов.