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  • Орлов – о проблемах «Зенита»: «Внутри происходит что-то не то»

Орлов – о проблемах «Зенита»: «Внутри происходит что-то не то»

25 мая 2025, 23:35
5

Комментатор Геннадий Орлов видит внутренние проблемы в «Зените».

  • «Зенит» прервал 6-летнюю гегемонию в РПЛ.
  • Сегодня клуб празднует 100-летие.
  • Следующий сезон стартует в середине июля.

«Проблемы «Зенита»? Видно, что внутри что-то происходит не то... Почему Глушенков попал в заявку, но не вышел на поле в последнем матче сезона? Что случилось? Надо разбираться! «Зенит» в этом смысле очень закрыт, не выносит сор из избы. И я опять же вернусь к такому понятию, как страсть и горящие глаза. Нечасто они горели у игроков команды Семака. Вспомните концовку первой части сезона. «Акрон», «Крылья»... Да и весной сине-бело-голубые буксовали. Здорово начали чемпионат, а потом? Куда все ушло? На одни травмы списывать все нельзя!

С одной стороны, если взглянуть на турнирную таблицу, «Зенит» отстал от «Краснодара» всего на один балл. Да и в прошлом сезоне питерцы, выиграв чемпионат, набрали меньше очков, чем сейчас. Но это всего лишь статистика... Надо зубами вырывать матчи, на жилах! «Краснодар» это продемонстрировал, «Зенит» – далеко не всегда.

Вызывает ли вопросы селекция «Зенита»? Про Глушенкова я уже сказал. Непонятная история. Может быть, надо было все лучше взвесить, прежде чем приглашать его в команду. Ясно же, что возникло внутреннее недоразумение между футболистом и Семаком. Думаю, тренер не выпустил вчера Глушенкова в воспитательных целях.

Наверное, и в бразильцев – Вендела и Клаудиньо – «Зенит» верил слишком долго. Я не раз говорил о том, что клубу нужно обновление.

Но, мне кажется, гораздо проблемнее в «Зените» позиция центрального защитника. Помните, были Ловрен, Иванович? А сейчас? Есть Нино. А остальные? Грузные, неповоротливые, медленные. В первую очередь нужно купить сильного защитника!» – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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andrei-sarap-yandex
1748206226
стыдно за стадо СЕМАКА
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FWSPM
1748207540
суперзвезда глушков вам еще покажет
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bashnat013
1748234360
Нужно убрать спонсора и проблемы исчезнут
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Garrincha58
1748234855
уберите гл.тренера и всё наладится и не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате всё на поверхности рыба гниёт с головы господин Орлов вы слепой?
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Plyash
1748243623
Не пора ли Геню Орлова пригласить на МатТВ вместо Радибуланова? Растёт на глазах...
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