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«Устроим мясо»: боец поп-ММА бросил вызов Дзюбе

Сегодня, 20:44

Российский боец поп-ММА Артeм Тарасов рассчитывает подраться с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой.

«Артeм Дзюба, я слышал, что ты хочешь ворваться в поп-ММА. Мне кажется, лучшего соперника для тебя нет. Тем более, ты плохо прокомментировал мой бой с Дациком, сказав, что этот бой был позорным. Поэтому давай устроим с тобой бой, и ты покажешь, что такое не позор. Посмотрим, кто выиграет.

Я – блогер, боец, ты – профессиональный футболист, лучший бомбардир и футболист России. Я к тебе отношусь с уважением, но те слова, которые ты сказал после боя с Дациком, очень меня огорчили.

Поэтому я с удовольствием проведу с тобой бой. Давай соглашайся! Я понимаю, что ты играешь в футбол, но найди время, удели немного времени на тренировки для боя, и мы устроим мясо. И посмотрим, как теперь ты будешь комментировать не чужой бой, а свой, когда окажешься на ринге или в клетке – это будет уже совсем другое. Так что давай, я готов как следует преподать тебе урок блогерства и напомнить тебе о бое с Дациком. Только теперь буду бегать не я, а будешь бегать ты. Кидаю тебе вызов!» – сказал Тарасов.

  • Дзюба увлекается единоборствами.
  • Артем стал свободным агентом.
  • Он планирует играть еще как минимум сезон.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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