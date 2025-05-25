«Устроим мясо»: боец поп-ММА бросил вызов Дзюбе

Российский боец поп-ММА Артeм Тарасов рассчитывает подраться с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой.

«Артeм Дзюба, я слышал, что ты хочешь ворваться в поп-ММА. Мне кажется, лучшего соперника для тебя нет. Тем более, ты плохо прокомментировал мой бой с Дациком, сказав, что этот бой был позорным. Поэтому давай устроим с тобой бой, и ты покажешь, что такое не позор. Посмотрим, кто выиграет.

Я – блогер, боец, ты – профессиональный футболист, лучший бомбардир и футболист России. Я к тебе отношусь с уважением, но те слова, которые ты сказал после боя с Дациком, очень меня огорчили.

Поэтому я с удовольствием проведу с тобой бой. Давай соглашайся! Я понимаю, что ты играешь в футбол, но найди время, удели немного времени на тренировки для боя, и мы устроим мясо. И посмотрим, как теперь ты будешь комментировать не чужой бой, а свой, когда окажешься на ринге или в клетке – это будет уже совсем другое. Так что давай, я готов как следует преподать тебе урок блогерства и напомнить тебе о бое с Дациком. Только теперь буду бегать не я, а будешь бегать ты. Кидаю тебе вызов!» – сказал Тарасов.