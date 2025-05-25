Мусаев сообщил, кому игроки «Краснодара» посвятили чемпионство

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о роли владельца Сергея Галицкого во взятом чемпионстве.

«У нас были схожие чувства. Мы не до конца понимали, что наконец это произошло. Просто поговорили. Мы уже очень много лет вместе, мы все счастливы. Думаю, что завтра-послезавтра мы окончательно поймeм то, что произошло. И мы все, футболисты, тренеры, в первую очередь посвящаем эту победу Сергею Николаевичу. То, что он сделал для города, для клуба, трудно описать словами.

Были такие нервные моменты, когда люди говорили, что Сергей Николаевич заслуживает титула, а «Краснодар» его не дарит ему. Я отвечал таким людям, что мы хотим в 100 раз больше, чем вы, подарить Сергею Николаевичу чемпионство. Мы делаем всe возможное. И я рад, что это привело к титулу, «Краснодар» стал чемпионом, и весь стадион скандировал имя Сергея Николаевича. Он вышел и вручил медали. Уверен, что для него это большой день, ради этого он создавал команду», – сказал Мусаев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».