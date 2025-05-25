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Мусаев сообщил, кому игроки «Краснодара» посвятили чемпионство

Сегодня, 20:07
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о роли владельца Сергея Галицкого во взятом чемпионстве.

«У нас были схожие чувства. Мы не до конца понимали, что наконец это произошло. Просто поговорили. Мы уже очень много лет вместе, мы все счастливы. Думаю, что завтра-послезавтра мы окончательно поймeм то, что произошло. И мы все, футболисты, тренеры, в первую очередь посвящаем эту победу Сергею Николаевичу. То, что он сделал для города, для клуба, трудно описать словами.

Были такие нервные моменты, когда люди говорили, что Сергей Николаевич заслуживает титула, а «Краснодар» его не дарит ему. Я отвечал таким людям, что мы хотим в 100 раз больше, чем вы, подарить Сергею Николаевичу чемпионство. Мы делаем всe возможное. И я рад, что это привело к титулу, «Краснодар» стал чемпионом, и весь стадион скандировал имя Сергея Николаевича. Он вышел и вручил медали. Уверен, что для него это большой день, ради этого он создавал команду», – сказал Мусаев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • «Краснодар» впервые взял титул.
  • Галицкий основал клуб в 2008 году.
  • Закончилась 6-летняя гегемония «Зенита» в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Галицкий Сергей
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Комментарии (1)
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рылы
1748194031
как обычно, тут народ держат за дебилов, выдавая кликбейтные заголовки. всеж тупые, не догадаются, кому краснодар посвятил победу. вместо нормального заголовка, что посвятили галицкому - нужно писать "стало известно, кому посвятили". днище.
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