Вдова «Козьмича» отреагировала на возвращение «Торпедо» в РПЛ

Лидия Иванова, вдова экс-игрока и тренера «Торпедо» Валентина Козьмича Иванова, прокомментировала возвращение клуба в РПЛ.

«Я как раз в Химках, поздравляю торпедовцев с успехом. Считаю выход «Торпедо» в РПЛ огромным праздником для команды, для тренерского штаба во главе с Олегом Кононовым.

Поздравляю команду и тренеров! Поздравляю Леонида Соболева. Я очень рада и задыхаюсь от счастья! Такая замечательная атмосфера на стадионе! С молодых лет таких эмоций не испытывала, как в этот прекрасный солнечный день. Просто чудо», – сказала Иванова.