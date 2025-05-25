Ультрас «Зенита» оскорбляли Быстрова во время матча легенд

Вираж «Зенита» был активен во время матча легенд.

Ультрас петербуржцев оскорбляли участника игры Владимира Быстрова, памятуя, что он выступал за «Спартак».

«Никогда не лги, не предавай,

И не будь *** и иудой, как Быстров!

Помни, что играешь за «Зенит»,

Это клуб один, тут не терпят мудаков!» – скандировали фанаты.