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Реакция болельщиков «Спартака» на продление Станковича

Сегодня, 15:43
1

Болельщики «Спартака» в соцсетях реагируют на новость о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем.

«Лучше так, чем менять тренеров каждый год. Удачи, Деян», – написал фанат Вячеслав Дубро и набрал 124 лайка.

«Все правильно. Дайте тренеру работать», – добавил Николай Шангин, чей комментарий набрал 53 лайка.

«Удачи Станковичу во 2-м сезоне. Должен сделать правильные выводы после проваленной весны», – написал Тони, набрав 25 лайков.

  • Станкович в «Спартаке» год.
  • При нем команда финишировала на 4-м месте РПЛ.
  • Деян-тренер выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии.

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Источник: сообщество «Спартака» в VK
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (1)
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рылы
1748177176
ухаха, уже лайки считают! стыдно за тарасятник)
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