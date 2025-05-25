Реакция болельщиков «Спартака» на продление Станковича

Болельщики «Спартака» в соцсетях реагируют на новость о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем.

«Лучше так, чем менять тренеров каждый год. Удачи, Деян», – написал фанат Вячеслав Дубро и набрал 124 лайка.

«Все правильно. Дайте тренеру работать», – добавил Николай Шангин, чей комментарий набрал 53 лайка.

«Удачи Станковичу во 2-м сезоне. Должен сделать правильные выводы после проваленной весны», – написал Тони, набрав 25 лайков.