Реакция болельщиков «Спартака» на продление Станковича

Болельщики «Спартака» в соцсетях реагируют на новость о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем.
«Лучше так, чем менять тренеров каждый год. Удачи, Деян», – написал фанат Вячеслав Дубро и набрал 124 лайка.
«Все правильно. Дайте тренеру работать», – добавил Николай Шангин, чей комментарий набрал 53 лайка.
«Удачи Станковичу во 2-м сезоне. Должен сделать правильные выводы после проваленной весны», – написал Тони, набрав 25 лайков.
- Станкович в «Спартаке» год.
- При нем команда финишировала на 4-м месте РПЛ.
- Деян-тренер выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии.
Источник: сообщество «Спартака» в VK