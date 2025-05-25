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  • Орлов оценил сезон Соболева в «Зените»: «Александр оказался в таблице выше «Спартака»

Орлов оценил сезон Соболева в «Зените»: «Александр оказался в таблице выше «Спартака»

Сегодня, 14:47
4

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре Александра Соболева за «Зенит».

«Переубедил ли меня Соболев в конце сезона? Нет. Чемпионами-то зенитовцы не стали. Его брали для того, чтобы он помог завоевать титул. Но Соболев маловато дал «Зениту» в этом сезоне, если сравнивать с его контрактом. С другой стороны, а мог ли он дать больше? Вопрос... В технике в этом возрасте уже не прибавишь. Да и в понимании игры тоже. Ему, конечно, не откажешь в старательности. Но есть определенный потолок возможностей. Выше головы не прыгнуть.

Скептики припоминают ему фразу о том, что он уходил из «Спартака» за титулом. Ну... Чемпионом не стал. Но у «Спартака» и серебряных медалей нет. Так что по факту Соболев оказался в таблице выше своей бывшей команды», – сказал Орлов.

  • В 31 матче минувшего сезона за «Зенит» Соболев забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
  • «Зенит» купил Александра в августе за 10 миллионов евро.
  • Еще 1 миллион за игрока «Спартак» получил бы в случае чемпионства «Зенита».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
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Комментарии (4)
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Фердя
1748174517
Там где Соболев…там ПОБЕДА!
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Блямба
1748176321
За счёт спинного плавника
Ответить
FCSpartakM
1748177518
Сколько раз зенит обыграл Спартак в сезоне и сколько в этих играх забил Соболь?
Ответить
ziborock
1748177550
Будут сегодня на 100-летие в открытом автобусе с Кубком Канделаки по Питеру раскатывать!)))
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