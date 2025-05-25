Реакция Черчесова на чемпионство «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на титул «Краснодара».

«Предыдущий сезон дал «Краснодару» понимание, как добиваться результата.

Да, команда играет в атаку, но уже нет вот этого: «Мы играем в свой футбол в атаку». Надо играть на результат. Как с «Оренбургом», как в некоторых других матчах. Они научились выдерживать баланс «атака-оборона», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».