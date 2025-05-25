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Реакция Семина на чемпионство «Краснодара»

Сегодня, 12:04
2

Бывший главный тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин оценил чемпионство «Краснодара».

«Впечатления – потрясающие, у «Краснодара» была такая поддержка на трибунах и такая самоотдача игроков. Команда закономерно стала чемпионом потому что более ровно прошла чемпионат, поскольку практически все время лидировала. Хочу отметить колоссальную работу президента клуба – Сергея Николаевича Галицкого. Он 17 лет строил эту команду, она всегда была хорошая, но успех пришел сегодня.

Отдельные скептики говорили про Мурада Мусаева, что он не доведет это дело до конца, а оказалось, что это талантливый парень. И в этой ситуации он достиг невероятной победы. Можно восхищаться структурой, клубом и болельщиками. Это замечательно для нашего футбола, что есть еще один чемпион. Для всего российского футбола это очень хороший знак», – сказал Семин.

  • «Краснодар» впервые взял титул.
  • Это был 33-й чемпионат России.
  • Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Семин Юрий
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Комментарии (2)
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The only one
1748164074
Сёмин как всегда лаконичен и прав!
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В "Спартаке" играют прост
1748164161
Дед, ну ты куда полез-то
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