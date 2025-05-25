Реакция Семина на чемпионство «Краснодара»

Бывший главный тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин оценил чемпионство «Краснодара».

«Впечатления – потрясающие, у «Краснодара» была такая поддержка на трибунах и такая самоотдача игроков. Команда закономерно стала чемпионом потому что более ровно прошла чемпионат, поскольку практически все время лидировала. Хочу отметить колоссальную работу президента клуба – Сергея Николаевича Галицкого. Он 17 лет строил эту команду, она всегда была хорошая, но успех пришел сегодня.

Отдельные скептики говорили про Мурада Мусаева, что он не доведет это дело до конца, а оказалось, что это талантливый парень. И в этой ситуации он достиг невероятной победы. Можно восхищаться структурой, клубом и болельщиками. Это замечательно для нашего футбола, что есть еще один чемпион. Для всего российского футбола это очень хороший знак», – сказал Семин.