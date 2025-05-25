Жена Смолова отреагировала на его 1-е чемпионство в 35 лет

Карина Истомина, супруга форварда «Краснодара» Федора Смолова, высказалась о его первом чемпионстве.
«Я так счастлива за Федю, это для него было так важно. Мы весь год об этом говорили. Я его очень понимаю, потому что для него, как и для меня, карьера и личностный рост – это часть самоидентификации. Я тоже не могу жить в полутонах.
Безумно рада, что у него все получилось. Не зря мы тогда приняли решение переехать в Краснодар», – написала Истомина.
- «Краснодар» впервые взял титул.
- Это был 33-й чемпионат России.
- Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля, но уже без Смолова, у которого истек контракт. Федор ждет предложений из Москвы. В случае их отсутствия игрок может завершить карьеру.
Источник: телеграм-канал Карины Истоминой