Жена Смолова отреагировала на его 1-е чемпионство в 35 лет

Карина Истомина, супруга форварда «Краснодара» Федора Смолова, высказалась о его первом чемпионстве.

«Я так счастлива за Федю, это для него было так важно. Мы весь год об этом говорили. Я его очень понимаю, потому что для него, как и для меня, карьера и личностный рост – это часть самоидентификации. Я тоже не могу жить в полутонах.

Безумно рада, что у него все получилось. Не зря мы тогда приняли решение переехать в Краснодар», – написала Истомина.