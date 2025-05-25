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Жена Смолова отреагировала на его 1-е чемпионство в 35 лет

Сегодня, 10:24
9

Карина Истомина, супруга форварда «Краснодара» Федора Смолова, высказалась о его первом чемпионстве.

«Я так счастлива за Федю, это для него было так важно. Мы весь год об этом говорили. Я его очень понимаю, потому что для него, как и для меня, карьера и личностный рост – это часть самоидентификации. Я тоже не могу жить в полутонах.

Безумно рада, что у него все получилось. Не зря мы тогда приняли решение переехать в Краснодар», – написала Истомина.

  • «Краснодар» впервые взял титул.
  • Это был 33-й чемпионат России.
  • Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля, но уже без Смолова, у которого истек контракт. Федор ждет предложений из Москвы. В случае их отсутствия игрок может завершить карьеру.

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Источник: телеграм-канал Карины Истоминой
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
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Комментарии (9)
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В "Спартаке" играют прост
1748158337
Почод обновить селикон
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В "Спартаке" играют прост
1748158525
Федя отполировал скамейку, получил медальку...жинка его отстрочила Федьке получила машинку...для достижения успеха кто то-кому то-что то должен отсрочить
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Benifacto
1748159443
да этому "паненке" давно пора бутсы повесить, клоун...
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Интерес
1748159461
Чемпион наш-Смолов Федя, он сильнее всех медведей! Федя наш футбольный бог- мимо бил с обеих ног!
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Армэн Мовсисян
1748159667
Когти рвать мечтала из Краснодара в маскву недавно.)А теперь синерукое фуфло на халяву премию получит, так сразу счастливая такая.)
Ответить
The only one
1748161267
Ну подфартило Феде на халяву. Бывает.
Ответить
...уефан
1748162150
...прочитал. Такое впечатление, что это говорил не человек, не женщина, а говорящий дятел, немного освоивший человеческую речь, на слух воспроизводящий фразы, из каких-то блогов или ток-шоу определённой направленности... Мрак!...
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Semenycch
1748164515
Скоро будет по пословице баба с возу, кобыле легче!
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АЛЕКС 58
1748164611
Халявная медалька к пенсии
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