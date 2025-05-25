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  • Болельщики «Зенита» связали упущенное чемпионство с Соболевым

Болельщики «Зенита» связали упущенное чемпионство с Соболевым

Сегодня, 09:57
15

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало заявление после упущенного чемпионства.

«На эмоциях, конечно, хочется напомнить про трансфер Александра Соболева.

Как вам там, помогло? Оправдала ли цель итоговый результат? Стоило ли срать на голову своим болельщикам, чтоб потом рассказывать про очки и лучший «Краснодар» на пресс-конференции?

Особенно с учетом, что «Зениту» не хватило тех очков, которые потеряли в матчах с самарскими командами. Без гугла вспомните, кто там голы забивал.

Кармы не существует. А вот ошибки, которые отказываются признавать, да.

Ладно, выдохнули. Бывает, ты ешь медведя, а бывает, что он тебя. Но интересно, что дальше.

С вероятностью 99% грядут изменения в оперативном руководстве. И с учетом послужного списка приходящих, радости от этого особо нет. Возможно, формально это будет оформлено зимой – трудовые договоры и вот это вот все.

Вендел, хотя и не ушел в «Ботафого», скорее всего, летом станет игроком другой команды – 6 миллионов евро из Катара и квартира с видом на море уговорят любого фаната Рио.

Сергей Семак остается главным тренером «Зенита».

Летом клуб ждет очередная перестройка – та, которую не смогли сделать ни в прошлом году, ни зимой этого года, продав Клаудиньо и подписав Зделара. Кстати, где он?

Очень многое закладывалось на победу в этом сезоне – в ущерб и предыдущему, и следующему. Корпоративная история с победой к большой дате.

Не случилось.

А дальше пока без ясных перспектив. И это малость напрягает», – написали петербургские болельщики.

  • Соболев в «Зените» с августа.
  • Игрок куплен у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • «Зенит» в год 100-летия не выиграл ни РПЛ, ни Кубок.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (15)
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Январь 59
1748156934
Скорее это бразильский бунт. Не желание играть за Зенит и побеждать. Наглядный пример- Клаудинье, Вендел, Родригао, и прочие латинос свалившие из Зенита.
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The only one
1748157049
А про стаю не мотивированных латинос скромно умолчали?
Ответить
В "Спартаке" играют прост
1748157131
Спартак умеет продовать зинке шлак втридорога...дельфин теперь достояние питерское, играйте с ним
Ответить
TOMSON
1748159573
6 чемпионств к ряду и вот 2е место. Конечно давайте сразу все менять. Семака убрать, легов всех продать и начнём все с 0. Мало же денег было влито, давайте еще будем вливать
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АлексМак
1748160283
конечно
Ответить
R_a_i_n
1748160335
факед что ли этот словесный понос строчил?
Ответить
Интерес
1748161969
У любого бобылЯ виноваты соболЯ,а когда дела "не айс",виноват ещё Чубайс. Вот такая драма,питерская дама...
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FWSPM
1748164528
Сашка тащил как мог а может он не очень...кто виноват и что делать?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1748165534
СЕМАК С РОТАЦИЕЙ ПОТЕРЯЛСЯ.......УХОДИ
Ответить
Каратель помойников
1748166525
Перебухавшая ночлежка взбунтовалась? Медведя есть собрались? А кто вам сивуху будет завозить?
Ответить
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