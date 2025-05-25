Болельщики «Зенита» связали упущенное чемпионство с Соболевым

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало заявление после упущенного чемпионства.

«На эмоциях, конечно, хочется напомнить про трансфер Александра Соболева.

Как вам там, помогло? Оправдала ли цель итоговый результат? Стоило ли срать на голову своим болельщикам, чтоб потом рассказывать про очки и лучший «Краснодар» на пресс-конференции?

Особенно с учетом, что «Зениту» не хватило тех очков, которые потеряли в матчах с самарскими командами. Без гугла вспомните, кто там голы забивал.

Кармы не существует. А вот ошибки, которые отказываются признавать, да.

Ладно, выдохнули. Бывает, ты ешь медведя, а бывает, что он тебя. Но интересно, что дальше.

С вероятностью 99% грядут изменения в оперативном руководстве. И с учетом послужного списка приходящих, радости от этого особо нет. Возможно, формально это будет оформлено зимой – трудовые договоры и вот это вот все.

Вендел, хотя и не ушел в «Ботафого», скорее всего, летом станет игроком другой команды – 6 миллионов евро из Катара и квартира с видом на море уговорят любого фаната Рио.

Сергей Семак остается главным тренером «Зенита».

Летом клуб ждет очередная перестройка – та, которую не смогли сделать ни в прошлом году, ни зимой этого года, продав Клаудиньо и подписав Зделара. Кстати, где он?

Очень многое закладывалось на победу в этом сезоне – в ущерб и предыдущему, и следующему. Корпоративная история с победой к большой дате.

Не случилось.

А дальше пока без ясных перспектив. И это малость напрягает», – написали петербургские болельщики.