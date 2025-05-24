Мостовой отказался хвалить Мусаева за чемпионство: «Играют футболисты, а не тренер; без разницы, кто там на бровке»

Александр Мостовой заявил о непричастности главного тренера Мурада Мусаева к чемпионству «Краснодара».

– Вы теперь уважаете Мусаева как тренера? Он привел команду к чемпионству...

– А к чему он должен был ее привести? Играют футболисты, а не Мусаев. Для меня показатель, когда команда выигрывает и игроки бегут обнимать тренера. А здесь никто не бежит! Все обнимаются между собой. Вот показатель. Какая разница, кто там на бровке?

Что касается, чемпионства, то команда не могла упустить преимущество. Прервали победную серию «Зенита». Красавцы!