Зобнин: «Хочу, чтобы Станкович остался в «Спартаке», он для нас как отец»

Игрок «Спартака» Роман Зобнин не хочет, чтобы главный тренер Деян Станкович уходил.

«Конечно, я хочу, чтобы Станкович остался. Мне приятно с ним работать. Он для нас как отец. Помогает нам, заряжает эмоциями. Очень требователен к команде. Не дает нам расслабиться.

Нельзя назвать сезон удачным. Могли и должны были (сыграть) лучше. Четвертое место – не наше. Весной потеряли много очков. Без разницы, кто чемпион. Мы смотрим на себя», – сказал Зобнин.