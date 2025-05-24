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  • Зобнин: «Хочу, чтобы Станкович остался в «Спартаке», он для нас как отец»

Зобнин: «Хочу, чтобы Станкович остался в «Спартаке», он для нас как отец»

Сегодня, 21:41

Игрок «Спартака» Роман Зобнин не хочет, чтобы главный тренер Деян Станкович уходил.

«Конечно, я хочу, чтобы Станкович остался. Мне приятно с ним работать. Он для нас как отец. Помогает нам, заряжает эмоциями. Очень требователен к команде. Не дает нам расслабиться.

Нельзя назвать сезон удачным. Могли и должны были (сыграть) лучше. Четвертое место – не наше. Весной потеряли много очков. Без разницы, кто чемпион. Мы смотрим на себя», – сказал Зобнин.

  • Деян в команде с лета.
  • Контракт до лета 2026 года.
  • «Спартак» финишировал в РПЛ 4-м.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Зобнин Роман Станкович Деян
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