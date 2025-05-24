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  • Станкович подвел итоги сезона для «Спартака», дав обещание болельщикам

Станкович подвел итоги сезона для «Спартака», дав обещание болельщикам

Сегодня, 20:22
9

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги сезона.

  • «Спартак» финишировал в РПЛ 4-м.
  • Это был 1-й сезон Деяна в России.
  • Его контракт истекает через год.

– Мы завершили сезон. Это стакан, который полон наполовину. Мы должны были сделать больше. Есть хорошие моменты, это не тот случай, когда нужно все отбросить. Нам нужно работать. У нас хорошая команда. Были ошибки, мои ошибки, где‑то не везло. Мы стали четвертыми, в следующем сезоне мы будем лучше, я уверен.

– По ожидаемым очкам и голам вы заняли первое место, опережая «Краснодар». Почему так произошло? Чего не хватило весной?

– То, что происходит на поле, не отражает цифр. С «Ростовом» мы наиграли на четыре гола, но проиграли. Как это исправлять? Мы должны работать над тем, чтобы не допускать моменты у своих ворот.

Есть и моя вина, я принимаю свои ошибки. Но я и признаю свои заслуги. Это честный подход: были плюсы и минусы. У Жозе Моуриньо есть цитата по поводу статистики. Она нецензурная, я не буду ее приводить. Можно иметь преимущество, но если ты пропустил, то проиграл.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (9)
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В "Спартаке" играют прост
1748107624
Обещай и дальше истерить в спиртаке...два сапога пара...
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DVOK68
1748107748
Слова.
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alefreddy
1748108736
вины тренера много по составу можно было выбрать и получше варианты
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ivany4
1748108952
Главное не сказанные слова, а сделанные дела. Если останется, то и будем судить между сделанным и сказанным.
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Армэн Мовсисян
1748109501
Хрюкатое хлебало закатай,лучше он будет))Кабанюга бешеный
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Интерес
1748111028
Если бы дурацкая статистика полностью соответствовала "ожидаемому результату",то число болельщиков футбола уменьшилось бы кратно.Много кто "усилился в межсезонье",а победил принцип постоянства.
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