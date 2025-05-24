Смолов прокомментировал чемпионство «Краснодара» – оно 1-е в карьере 35-летнего Федора

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился эмоциями от первого чемпионства в карьере.

«Столько нервов было, притом я понимал, что я не буду участвовать в матче. Нервозное было состояние весь день, и в течение матча особенно. Чувствовалось волнение у всех ребят, но слава богу, что нам удалось победить.

Я искренне считаю, что это чемпионство больше всего заслуживает Сергей Николаевич Галицкий. За то, что он сделал, насколько он любит футбол, как он относится ко всем болельщикам, игрокам и сотрудникам клуба.

На скамейке гораздо сильнее всe это переживать. На поле ты как-то участвуешь и можешь что‑то поменять, а на скамейке только переживаешь, чтобы всe у всех получилось.

Была бы карьера успешной и без чемпионства? Думаю, да, потому что мне есть много чем гордиться. И с точки зрения минут, очков, голов, кубков и количества партнеров, с кем я играл. Но это такая вишенка на торте», – сказал Смолов.