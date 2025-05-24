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Мусаев прокомментировал чемпионство «Краснодара»

Сегодня, 19:01
8

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями от чемпионства.

  • «Краснодар» впервые взял титул.
  • Это был 33-й чемпионат России.
  • Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.

– Эта эмоция сравнима с рождением ребенка. Исполнение большой мечты. Я сам из Краснодара, мы много лет шли к этому. До конца не могу понять, что произошло. Это вселенское счастье.

– Как проходил для вас матч с «Динамо»?

– Мне нравился настрой ребят. Все понимали, что мы проделали огромную работы. Все понимали, что это наш шанс и мы не должны его упустить.

– Какой самый сложный отрезок по ходу сезона?

– Начало сезона, когда было три ничьих. Потом победы над ЦСКА и «Пари НН».

– Вы сильно похудели по ходу второй части сезона…

– Я так должен выглядеть всегда. Надеюсь, сохраню этот вес.

Мне выпало большое счастье здесь работать. И я счастлив, что нам удалось написать историю. Это победу посвящаю Сергею Николаевичу (Галицкому), своей семье и всем болельщикам.

– Чем эта команда превосходит предыдущие версии «Краснодара»?

– Характер. Такого характера не было ни у одной команды. Работала вся команда. В первую очередь, характер и дисциплина.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
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Комментарии (8)
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Интерес
1748102936
Можно поздравить мужика,прыгнувшего из "физруков" в чемпионы.Теперь недоброжелатели могут квакать что угодно.
Ответить
ESC-Russia-google
1748103522
Хочу принести свои искренние извинения Мураду Олеговичу Мусаеву за то, что после Суперкубка 2024 сказал, что этот Краснодар не будет бороться за чемпионство! Я был неправ! Накипело тогда!
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The only one
1748104152
Мусаеву респект! Смог настроить команду в последнем матче. Так держать!!!
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Иван Петров 1986
1748104520
Наверное, мало блохастые деньжат динамовцам пообещали.
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...уефан
1748104708
...красава, заслужил! Гнул свою линию...
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FWSPM
1748105794
Молодец хорошая работа
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