Мусаев прокомментировал чемпионство «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями от чемпионства.

«Краснодар» впервые взял титул.

Это был 33-й чемпионат России.

Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.

– Эта эмоция сравнима с рождением ребенка. Исполнение большой мечты. Я сам из Краснодара, мы много лет шли к этому. До конца не могу понять, что произошло. Это вселенское счастье.

– Как проходил для вас матч с «Динамо»?

– Мне нравился настрой ребят. Все понимали, что мы проделали огромную работы. Все понимали, что это наш шанс и мы не должны его упустить.

– Какой самый сложный отрезок по ходу сезона?

– Начало сезона, когда было три ничьих. Потом победы над ЦСКА и «Пари НН».

– Вы сильно похудели по ходу второй части сезона…

– Я так должен выглядеть всегда. Надеюсь, сохраню этот вес.

Мне выпало большое счастье здесь работать. И я счастлив, что нам удалось написать историю. Это победу посвящаю Сергею Николаевичу (Галицкому), своей семье и всем болельщикам.

– Чем эта команда превосходит предыдущие версии «Краснодара»?

– Характер. Такого характера не было ни у одной команды. Работала вся команда. В первую очередь, характер и дисциплина.