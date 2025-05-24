Мусаев отреагировал на настроения в «Динамо», которое хочет лишить «Краснодар» чемпионства: «Нами никогда не руководят такие мотивы»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий перед матчем 30-го тура РПЛ против «Динамо».

– Мы понимаем, что нас ждет большой матч. Мы шли к этому матчу на протяжении всего сезона. Мечтали, чтобы все решалось здесь, в Краснодаре. Сейчас все зависит от нас. Мы должны проделать спокойную работу и сыграть так, как умеем.

– «Динамо» хорошо проявляет себя в атаке.

– Надо делать то, что умеем. Главное помогать друг другу и быть максимально жeсткими в дуэлях один на один.

– Главный тренер «Динамо» сказал, что задача команды не дать «Краснодару» стать чемпионом в матче с московской командой.

– Это их проблемы, если их главная мотивация – это навредить «Краснодару». Это очень странно слышать. Год назад мы играли, в первую очередь, чтобы самим стать чемпионами. Если бы не вратарь «Ростова», который пропустил легкий гол, мы бы стали чемпионами.

Каждый игрок и тренер «Динамо» говорят, что они хотят назло обыграть «Краснодар». Хорошо. Это их выбор, нами никогда не руководят такие мотивы.