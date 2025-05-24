В «Торпедо» готовятся масштабные изменения после выхода в РПЛ

В «Торпедо» готовятся изменения после возвращения в РПЛ.
«В черно-белом клубе запустится маховик масштабных изменений. Так, больше 70% вероятность того, что пост главного тренера покинет Олег Кононов. Вместе с ним уйдeт и спортивный директор клуба Ари.
Еще более высокой является вероятность того, что в клуб придет «команда» Алексея Рыскина-ст. (бывшего спортивного директора «Ростова») – он сам, ряд его тренеров, селекционеров и, конечно, игроков. Вероятность «нашествия» с Дона еще выше – около 80%», – написал источник.
- Кононов в «Торпедо» с прошлого года.
- Команда вернулась в РПЛ спустя 2 года.
- Сезон стартует в июле.
Источник: телеграм-канал «Торпедо Инсайд»