В «Торпедо» готовятся масштабные изменения после выхода в РПЛ

В «Торпедо» готовятся изменения после возвращения в РПЛ.

«В черно-белом клубе запустится маховик масштабных изменений. Так, больше 70% вероятность того, что пост главного тренера покинет Олег Кононов. Вместе с ним уйдeт и спортивный директор клуба Ари.

Еще более высокой является вероятность того, что в клуб придет «команда» Алексея Рыскина-ст. (бывшего спортивного директора «Ростова») – он сам, ряд его тренеров, селекционеров и, конечно, игроков. Вероятность «нашествия» с Дона еще выше – около 80%», – написал источник.