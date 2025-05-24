Мостовой заявил, что «Краснодар» не сможет победить «Динамо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» – «Динамо».
«Благодаря последним успешным матчам «Динамо» сумело догнать третий ЦСКА – у них сейчас по 56 очков. Обоих преследует «Спартак», у которого на два балла меньше. Так что «бело-голубые» могут как финишировать пятыми, так и третьими. Все будет зависеть от последнего тура.
В очных встречах «Краснодар» в последние годы доминировал над «Динамо» – пять побед подряд, пусть и две из них были в товарищеских матчах. Сейчас же я считаю, что гости дадут отпор оппоненту, помешают ему выиграть и стать чемпионами. Верю тут в ничью», – сказал Мостовой.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- «Зенит» отстает на очко.
- Все матчи 30-го тура начнутся в 16:30 мск.
Источник: «ВсеПроСпорт»