Мостовой заявил, что «Краснодар» не сможет победить «Динамо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» – «Динамо».

«Благодаря последним успешным матчам «Динамо» сумело догнать третий ЦСКА – у них сейчас по 56 очков. Обоих преследует «Спартак», у которого на два балла меньше. Так что «бело-голубые» могут как финишировать пятыми, так и третьими. Все будет зависеть от последнего тура.

В очных встречах «Краснодар» в последние годы доминировал над «Динамо» – пять побед подряд, пусть и две из них были в товарищеских матчах. Сейчас же я считаю, что гости дадут отпор оппоненту, помешают ему выиграть и стать чемпионами. Верю тут в ничью», – сказал Мостовой.