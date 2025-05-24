Стали известны стартовые составы на матч 30 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Пари НН». Игра состоится 24 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков, Пьянич, Глебов, Койта, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

«Пари НН»: Медведев, Александров, Эктов, Каккоев, Гоцук, Шоштарич, Магкеев, Карапузов, Майга, Трошечкин, Грулев.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

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