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  • Вердикт ЭСК по неназначенному пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с «Оренбургом»

Вердикт ЭСК по неназначенному пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с «Оренбургом»

Сегодня, 14:13
5

ЭСК РФС дала оценку спорному эпизоду из матча 29-го тура РПЛ «Оренбург»«Краснодар» (1:2).

  • За игру рукой Витора Тормены не назначили пенальти в ворота гостей.
  • В поле судил петербуржец Василий Казарцев.
  • 3 очка позволили «Краснодару» сохранить лидерство.

«Время по таймеру: 87-я мин.

Суть обращения: проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота команды «Краснодар».

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Краснодар».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: исходя из имеющихся видеоракурсов положение руки не является очевидно наказуемым ввиду того, что рука находится в естественном положении, близко к телу и не увеличивает его площадь, защитник пытается убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом, двигающегося с короткой дистанции. Комиссия определила, что ВАР верно не вмешался в игровой момент ввиду отсутствия очевидных оснований считать контакт мяча с рукой Витора Тормены наказуемым».

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург
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Комментарии (5)
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Свинья под бакланом
1748085372
Кто бы сомневался!
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fakeid
1748086980
у нас, млять, барриос и алип мизинчиком чиркают (первый так вообще мяча не видел) - так сразу пена. а тут в целую клешню мяч попадает, и клешня не плотно прижала, траектория изменилась - так хер, а не пенальти. тянут краснодар, как могут! позор лукойлу!
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Garrincha58
1748088412
Сегодня ещё что-нибудь придумают
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Lenin26
1748089724
Ахахаха, ЭСК РФС пора распускать! Это не возможно читать, "в виду отсутствия ракурса", да как так!?!?! Вам камер мало!?!? или вы просто слепые, а может заряженне!?!? Формулировка не является очевидно наказуемой, это вообще что то, с чем то, может пора этих ребят как это делают с судьями на детектор посадить и позадовать разные вопросики?
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