Вердикт ЭСК по неназначенному пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с «Оренбургом»

ЭСК РФС дала оценку спорному эпизоду из матча 29-го тура РПЛ «Оренбург» – «Краснодар» (1:2).

За игру рукой Витора Тормены не назначили пенальти в ворота гостей.

В поле судил петербуржец Василий Казарцев.

3 очка позволили «Краснодару» сохранить лидерство.

«Время по таймеру: 87-я мин.

Суть обращения: проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота команды «Краснодар».

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Краснодар».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: исходя из имеющихся видеоракурсов положение руки не является очевидно наказуемым ввиду того, что рука находится в естественном положении, близко к телу и не увеличивает его площадь, защитник пытается убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом, двигающегося с короткой дистанции. Комиссия определила, что ВАР верно не вмешался в игровой момент ввиду отсутствия очевидных оснований считать контакт мяча с рукой Витора Тормены наказуемым».