Власть в «Ростове» пытаются сменить посредством давления правоохранительных органов

Стали известны подробности начавшегося передела власти в «Ростове».

«По ситуации с «Ростовом»: на протяжении нескольких месяцев президента Арташеса Арутюнянца прессуют следователи, попутно уже «закрыли» наиболее откатных чиновников.

Учитывая обстоятельства, передел власти в клубе – это режим мягкой силы. Арташес легко отделается, если всe завершится таким образом», – написал источник.