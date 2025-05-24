Власть в «Ростове» пытаются сменить посредством давления правоохранительных органов

Стали известны подробности начавшегося передела власти в «Ростове».
«По ситуации с «Ростовом»: на протяжении нескольких месяцев президента Арташеса Арутюнянца прессуют следователи, попутно уже «закрыли» наиболее откатных чиновников.
Учитывая обстоятельства, передел власти в клубе – это режим мягкой силы. Арташес легко отделается, если всe завершится таким образом», – написал источник.
- Ранее сообщалось, что «Ростов» по окончании сезона покинет тренерский штаб, множество игроков и сотрудников.
- Это должно произойти после кубкового суперфинала.
- Суперфинал FONBET Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 1 июня.
Источник: телеграм-канал «Рупор с Таганки»