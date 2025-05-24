«Зенит» сыграет с «Ахматом» в специальной ретроформе

«Зенит» показал форму, в которой сыграет в 30-м туре РПЛ против «Ахмата».
«На матч с «Ахматом» команда выйдет в уникальной игровой форме – без логотипов партнеров – в знак уважения к истории клуба, как символ единения с болельщиками всех поколений.
Этот игровой комплект не про стиль и оригинальность. Он про память, традиции и командный дух», – написал клуб.
- Игра в Петербурге начнется в 16:30 мск.
- «Зенит» по итогам матча может стать чемпионом.
- Оно станет 7-м подряд.
Источник: телеграм-канал «Зенита»