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«Зенит» сыграет с «Ахматом» в специальной ретроформе

Сегодня, 11:13
8

«Зенит» показал форму, в которой сыграет в 30-м туре РПЛ против «Ахмата».

«На матч с «Ахматом» команда выйдет в уникальной игровой форме – без логотипов партнеров – в знак уважения к истории клуба, как символ единения с болельщиками всех поколений.

Этот игровой комплект не про стиль и оригинальность. Он про память, традиции и командный дух», – написал клуб.

  • Игра в Петербурге начнется в 16:30 мск.
  • «Зенит» по итогам матча может стать чемпионом.
  • Оно станет 7-м подряд.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
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Комментарии (8)
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fakeid
1748074701
чё там, долетели они в итоге? или в москве так до сих пор и сидят? UPD: сам спросил - сам отвечаю) глянул телеграм ахмата - в 9 вечера вчера прилетели.
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Свинья под бакланом
1748075419
По какому каналу играют? Не хочу смотреть нарезку матчей.
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Номэд
1748076645
В такой форме бом.жи вечно в пердиве ошивались. После матча раздадут желающим на половые тряпки для мытья сортиров.
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Taps
1748080345
Семака уже ничего не спасёт.
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Bez Imeni
1748080617
прикольная
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