Червиченко: «Станкович – лицемер»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о фигуре главного тренера команды Деяна Станковича.

«Спартак» идет на 5-м месте.

В 30-м туре команда примет «Химки».

По окончании сезона Станкович может покинуть «Спартак».

– Я считаю, что Станковича не надо было брать.

– Сейчас Станковича надо убрать и исправить ошибку?

– Ошибку можно исправить, понимая, как и кем. Если они уберут Станковича, а возьмут опять какое-нибудь заморское чудище, будет все то же самое.

– Почему вы так не верите в Станковича? У «Спартака» была неплохая осень.

– А чем он показал лучше результат того, что мы видели в прошлом году?

– Ничем.

– По игре, как электрокардиограмма: то вверх, то вниз. То угадал с составом, то нет. Да, была неплохая полоса, когда всем показалось, что «Спартак» неплохо играет. Но вы знаете, я посмотрел состав, который вышел с «Крыльями Советов», и первое, что мне пришло в голову: это же надо было 28 туров ждать, чтобы понять, что три коротышки в нападении – это не самый правильный выбор.

– Может, Станкович исправит ошибки в следующем сезоне.

– «Спартак» – это, по-моему, не та команда, на которой можно тренироваться. Это можно делать в командах, которые борются за выживание или играют в Первой лиге. А в «Спартак» надо приходить и давать результат. И я считаю то, что Станкович показывает танцы святого Вите на бровке и все его психические припадки точно не идут на пользу ни игрокам, ни команде. Ни в имиджевом, ни в психологически стабильном плане.

Станкович просто вводит команду в нервозное состояние, и футболисты не могут показывать нормальную игру. Мне кажется, что он хорошо разбирается в футболе. Он видит, когда судьи тащат их за уши. А когда судят то, что есть, Станкович показывает истерики и различные жесты. Это просто говорит о том, что он – лицемер.

– Сейчас идут разговоры, что «Спартак» может продлить контракт со Станковичем до лета 2028 года.

– Это их сугубо личное дело. В «Спартаке» столько странностей, что это просто очередная в их ряду. И в принципе не самая большая. Мы же не говорим, что странно покупать за 20 миллионов игрока, который забил два мяча в Кубке России. Причем на место игрока, который забил 15 голов на первом отрезке чемпионата. Но они же это делают. Это еще более странно.

Они покупают Гарсию на место Угальде, переплачивая за него минимум в три раза. Выбивают бомбардирский потенциал из Угальде, и потом ждут результата. Это мне кажется еще более странным, чем Станкович в «Спартаке».