Аршавин: «В «Зените» все понимали: главный – я»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил свой статус в команде.
– Помимо победы в Кубке УЕФА, что еще выделите из значимых достижений? Может, статус капитана «Зенита»?
– Выделю Кубок УЕФА и первое российское чемпионство. Что касается капитанства, я всe равно был лидером в команде даже без капитанской повязки. Не только в «Зените», но и в детских командах. Даже когда не был капитаном, все понимали: в команде Аршавин главный не только по-футбольному.
– Выходит, если у футболистов были проблемы и вопросы, они шли решать их через вас?
– Обычно к руководству «Зенита» ходил я. А в детстве, если у тренера надо было что-то спросить, этим тоже занимался я.
– Шишки прилетали за такую деятельность?
– Они прилетают мне постоянно из-за моего характера, поступков и решений (улыбается).
- Сейчас Аршавин занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита».
- Он выступал за команду в 1999–2008, 2012-м и 2013–2015 годах.
- Аршавин в составе «Зенита» стал 3-кратным чемпионом России, обладателем Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА.