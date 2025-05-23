Аршавин: «В «Зените» все понимали: главный – я»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил свой статус в команде.

– Помимо победы в Кубке УЕФА, что еще выделите из значимых достижений? Может, статус капитана «Зенита»?

– Выделю Кубок УЕФА и первое российское чемпионство. Что касается капитанства, я всe равно был лидером в команде даже без капитанской повязки. Не только в «Зените», но и в детских командах. Даже когда не был капитаном, все понимали: в команде Аршавин главный не только по-футбольному.

– Выходит, если у футболистов были проблемы и вопросы, они шли решать их через вас?

– Обычно к руководству «Зенита» ходил я. А в детстве, если у тренера надо было что-то спросить, этим тоже занимался я.

– Шишки прилетали за такую деятельность?

– Они прилетают мне постоянно из-за моего характера, поступков и решений (улыбается).