Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Аршавин: «В «Зените» все понимали: главный – я»

Сегодня, 20:35
4

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил свой статус в команде.

– Помимо победы в Кубке УЕФА, что еще выделите из значимых достижений? Может, статус капитана «Зенита»?

– Выделю Кубок УЕФА и первое российское чемпионство. Что касается капитанства, я всe равно был лидером в команде даже без капитанской повязки. Не только в «Зените», но и в детских командах. Даже когда не был капитаном, все понимали: в команде Аршавин главный не только по-футбольному.

– Выходит, если у футболистов были проблемы и вопросы, они шли решать их через вас?

– Обычно к руководству «Зенита» ходил я. А в детстве, если у тренера надо было что-то спросить, этим тоже занимался я.

– Шишки прилетали за такую деятельность?

– Они прилетают мне постоянно из-за моего характера, поступков и решений (улыбается).

  • Сейчас Аршавин занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита».
  • Он выступал за команду в 1999–2008, 2012-м и 2013–2015 годах.
  • Аршавин в составе «Зенита» стал 3-кратным чемпионом России, обладателем Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА.

Еще по теме:
Аршавин прокомментировал срыв трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого»
Аршавина спросили, когда закончится лидерство «Зенита» в РПЛ 1
Аршавин сказал, когда «Зенит» имел шанс победить в Лиге чемпионов 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ros0maxa
1748022781
Володька всегда был лидером.Не кизди Андрейка.))Им и остаётся.)
Ответить
...уефан
1748023578
...ну-вот, ещё один Царь)...
Ответить
slavа0508
1748024607
Андрюха подцепил вирус Санька Мостового . однако .
Ответить
Главные новости
Дуглас Сантос может покинуть «Зенит» летом
22:11
4
Гладилин ответил, кто выиграет РПЛ
21:29
1
Роналдо продал свой клуб
21:18
1
Рианчо определил самого подходящего тренера для «Зенита»
21:03
4
Хвича определил сложнейшего защитника в карьере – он не из РПЛ
20:49
3
Аршавин: «В «Зените» все понимали: главный – я»
20:35
4
«Ахмату» посоветовали выпустить на матч с «Зенитом» второй состав
20:24
12
Стало известно, кто принял решение сажать самолет «Ахмата» не в Петербурге, а в Москве
19:56
18
Раскрыт клуб, который купит Вирца за 150 миллионов
19:42
Заявление «Ахмата» по недопуску самолета команды в Петербург
19:21
6
Все новости
Все новости
Червиченко: «Станкович – лицемер»
22:26
2
Аршавин прокомментировал срыв трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого»
22:19
«Зенит» в июне сыграет с командой из Лиги чемпионов
21:53
Контракт Лички с «Динамо» продолжает действовать
21:41
Аршавин: «В «Зените» все понимали: главный – я»
20:35
4
«Ахмату» посоветовали выпустить на матч с «Зенитом» второй состав
20:24
12
«Здесь все просто»: Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке перед 30-м туром РПЛ
20:12
2
Стало известно, кто принял решение сажать самолет «Ахмата» не в Петербурге, а в Москве
19:56
18
Заявление «Ахмата» по недопуску самолета команды в Петербург
19:21
6
Самолет «Ахмата» не смог приземлиться в Петербурге и отправлен в другой город
19:13
24
Стало известно, какой клуб РПЛ может возглавить Осинькин
19:09
3
Прогнозы нейросетей на матч «Краснодар» – «Динамо»
19:03
1
Видео«Химки» перед матчем со «Спартаком» вспомнили, как громили его 3:0
18:39
10
Кузьмичев дал «Зениту» совет насчет нового тренера
18:29
2
Агент прокомментировал будущее Джикии
18:23
Раскрыт полный список клубов-претендентов на Комличенко
18:16
7
Жирков описал Соболева двумя словами
17:50
11
Аршавина спросили, когда закончится лидерство «Зенита» в РПЛ
17:41
1
Семака призвали покинуть «Зенит» после сезона
17:23
24
Московский клуб РПЛ поспорит с «Краснодаром» за Комличенко
17:15
5
10 самых эффективных клубов России по версии Forbes
17:06
7
РФС наложил трансферный бан на «Крылья Советов»
16:55
3
Реакция Тикнизяна на отстранение от «Локомотива»
16:48
3
Гинер рассказал, почему из Европы не поступали предложения о продаже Акинфеева
16:36
1
РФС объяснил запрет на стимулирование клубов третьей стороной
16:29
7
Агент Тикнизяна объяснил, почему игрок не поехал с «Локомотивом» в Самару
16:13
Карпин объяснил, почему в Европе играет мало россиян
16:01
5
«Балтика» приняла решение о будущем Талалаева
15:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 