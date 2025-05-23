Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Ахмату» посоветовали выпустить на матч с «Зенитом» второй состав

«Ахмату» посоветовали выпустить на матч с «Зенитом» второй состав

Сегодня, 20:24
12

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что «Ахмату» следует выпустить на матч 30-го тура против «Зенита» резерв.

  • Матч «Зенит»«Ахмат» состоится завтра, 24 мая.
  • Для чемпионства «Зениту» может хватить ничьей.
  • «Ахмат» сыграет в переходных матчах.

«Я бы на месте «Ахмата» повез на матч против «Зенита» второй состав, а основных оставил дома. Зачем? Так через три дня после окончания чемпионата у них будут более важные матчи – стыковые.

Ну победят они «Зенит», тогда прыгнут выше того места, на котором сейчас находятся? Нет. Им эта победа ничего не даст, а через несколько дней новая игра – скорее всего, на выезде. Здесь нужно правильно всe планировать, правильно расставлять приоритеты. Поэтому у «Зенита» очень хорошие шансы обыграть «Ахмат», – сказал Орещук.

Еще по теме:
Стало известно, кто принял решение сажать самолет «Ахмата» не в Петербурге, а в Москве 18
Заявление «Ахмата» по недопуску самолета команды в Петербург 6
Самолет «Ахмата» не смог приземлиться в Петербурге и отправлен в другой город 24
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1748022004
РОМАН ОРЕЩУК «К черту сесть, спорт и прочие условности. Проиграйте «Zenitе», а Миллер, Дюков и Медведев вас отблагодарят»)
Ответить
BRO_football
1748022776
А, может, Орещук своему Динамо посоветует выпустить второй состав?
Ответить
swot1205
1748023030
Так и будет!
Ответить
fakeid
1748023525
всё так и есть. зенит выиграет в любом случае. так и смысл им играть основой, которую наши измотают, и потом полудохлыми ехать на стыки. а 2:0 или, там, 5:0 завтра - не принципиально вообще.
Ответить
Айболид
1748023897
100% вся свинота ломанулась сюда с надеждой увидеть , что-то типа " Ахмату позвонил Дюков (Миллер)и "посоветовал" .... или "ФК Ахмат "посоветовали" из РФС ... А тут такой облом ))))))
Ответить
saf05
1748024428
А зачем играть, можно просто отдохнуть. Технарь и все в порядке.
Ответить
Пригожин Женя
1748024456
ЗПРФ!!!!! НА ВЕСЬ МИР УЖЕ ЗНАЕТ КАК ПЕРЕВОДИТСЯ!
Ответить
slavа0508
1748024967
Ну а деньги тогда кому от Медведева . тоже второму составу ???
Ответить
k611
1748029431
Динамо в матче с Краснодаром пусть тогда тоже резервный состав выпускает...
Ответить
Главные новости
Дуглас Сантос может покинуть «Зенит» летом
22:11
4
Гладилин ответил, кто выиграет РПЛ
21:29
1
Роналдо продал свой клуб
21:18
1
Рианчо определил самого подходящего тренера для «Зенита»
21:03
4
Хвича определил сложнейшего защитника в карьере – он не из РПЛ
20:49
3
Аршавин: «В «Зените» все понимали: главный – я»
20:35
4
«Ахмату» посоветовали выпустить на матч с «Зенитом» второй состав
20:24
12
Стало известно, кто принял решение сажать самолет «Ахмата» не в Петербурге, а в Москве
19:56
18
Раскрыт клуб, который купит Вирца за 150 миллионов
19:42
Заявление «Ахмата» по недопуску самолета команды в Петербург
19:21
6
Все новости
Все новости
Червиченко: «Станкович – лицемер»
22:26
2
Аршавин прокомментировал срыв трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого»
22:19
«Зенит» в июне сыграет с командой из Лиги чемпионов
21:53
Контракт Лички с «Динамо» продолжает действовать
21:41
Аршавин: «В «Зените» все понимали: главный – я»
20:35
4
«Ахмату» посоветовали выпустить на матч с «Зенитом» второй состав
20:24
12
«Здесь все просто»: Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке перед 30-м туром РПЛ
20:12
2
Стало известно, кто принял решение сажать самолет «Ахмата» не в Петербурге, а в Москве
19:56
18
Заявление «Ахмата» по недопуску самолета команды в Петербург
19:21
6
Самолет «Ахмата» не смог приземлиться в Петербурге и отправлен в другой город
19:13
24
Стало известно, какой клуб РПЛ может возглавить Осинькин
19:09
3
Прогнозы нейросетей на матч «Краснодар» – «Динамо»
19:03
1
Видео«Химки» перед матчем со «Спартаком» вспомнили, как громили его 3:0
18:39
10
Кузьмичев дал «Зениту» совет насчет нового тренера
18:29
2
Агент прокомментировал будущее Джикии
18:23
Раскрыт полный список клубов-претендентов на Комличенко
18:16
7
Жирков описал Соболева двумя словами
17:50
11
Аршавина спросили, когда закончится лидерство «Зенита» в РПЛ
17:41
1
Семака призвали покинуть «Зенит» после сезона
17:23
24
Московский клуб РПЛ поспорит с «Краснодаром» за Комличенко
17:15
5
10 самых эффективных клубов России по версии Forbes
17:06
7
РФС наложил трансферный бан на «Крылья Советов»
16:55
3
Реакция Тикнизяна на отстранение от «Локомотива»
16:48
3
Гинер рассказал, почему из Европы не поступали предложения о продаже Акинфеева
16:36
1
РФС объяснил запрет на стимулирование клубов третьей стороной
16:29
7
Агент Тикнизяна объяснил, почему игрок не поехал с «Локомотивом» в Самару
16:13
Карпин объяснил, почему в Европе играет мало россиян
16:01
5
«Балтика» приняла решение о будущем Талалаева
15:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 