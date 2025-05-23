«Ахмату» посоветовали выпустить на матч с «Зенитом» второй состав

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что «Ахмату» следует выпустить на матч 30-го тура против «Зенита» резерв.

Матч «Зенит» – «Ахмат» состоится завтра, 24 мая.

Для чемпионства «Зениту» может хватить ничьей.

«Ахмат» сыграет в переходных матчах.

«Я бы на месте «Ахмата» повез на матч против «Зенита» второй состав, а основных оставил дома. Зачем? Так через три дня после окончания чемпионата у них будут более важные матчи – стыковые.

Ну победят они «Зенит», тогда прыгнут выше того места, на котором сейчас находятся? Нет. Им эта победа ничего не даст, а через несколько дней новая игра – скорее всего, на выезде. Здесь нужно правильно всe планировать, правильно расставлять приоритеты. Поэтому у «Зенита» очень хорошие шансы обыграть «Ахмат», – сказал Орещук.