Агент прокомментировал будущее Джикии

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, высказался о будущем футболиста.

– Вопрос по Георгию Джикии. Как видите его будущее?

– Надо дождаться того, пройдут ли «Химки» лицензирование. Если, не дай бог, не получится пройти, то вопрос возникнет не только у Георгия, но и у многих высококлассных ребят в команде. Если это произойдет, будем оперативно решать. Но не хочется, чтобы еще один клуб ушел в небесную лигу.