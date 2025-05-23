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Агент прокомментировал будущее Джикии

Сегодня, 18:23

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Химок» Георгия Джикии, высказался о будущем футболиста.

– Вопрос по Георгию Джикии. Как видите его будущее?

– Надо дождаться того, пройдут ли «Химки» лицензирование. Если, не дай бог, не получится пройти, то вопрос возникнет не только у Георгия, но и у многих высококлассных ребят в команде. Если это произойдет, будем оперативно решать. Но не хочется, чтобы еще один клуб ушел в небесную лигу.

  • Джикия присоединился к «Химкам» в сентябре.
  • Он провел 18 матчей без голевых действий.
  • Рыночная стоимость экс-капитана «Спартака» – 2,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Джикия Георгий
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