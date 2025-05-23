Аршавина спросили, когда закончится лидерство «Зенита» в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин не знает, когда закончится доминирование клуба.

– Сегодня «Зенит» – флагман российского футбола. Сколько еще лет клуб будет удерживать лидерство?

– Никто не ответит на этот вопрос. Если у клуба сохранится такое же финансирование, которое есть последние 15 лет, то «Зенит» точно будет на верхушке. Понятно, что конкуренты хотят скинуть лидера, это нормально.

Но с тех пор, как в «Зенит» пришел «Газпром», клуб стал расти. Всe же раньше «Зенит» был на периферии во всех смыслах этого слова, а сегодня он задает тон в российском футболе.