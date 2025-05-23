Семака призвали покинуть «Зенит» после сезона

Бывший глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку нужна пауза в карьере.

– У вас были сомнения по поводу работы Сергея Семака, и они, в принципе, оправдываются – «Зенит» играет натужно. Почему так и при каких обстоятельствах нужна смена тренера?

– Я давно говорил, что нужна. У любого тренера, который работает долго в команде, и даже если он побеждает, происходит выгорание. Тренеру нужна пауза, посмотреть на все со стороны. Мне кажется, Сергею Богдановичу нужно отдохнуть.

По составу команда все равно лучшая в лиге. Запас прочности по составу не сравнить ни с одним клубом в РПЛ. А команда на жилах набирает очки в матчах с теми соперниками, с которыми, казалось бы, должны спокойно решать задачи. Остаюсь при своем мнении – Семаку надо отдохнуть.