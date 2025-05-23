«Балтика» приняла решение о будущем Талалаева

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил о продлении контракта клуба с главным тренером Андреем Талалаевым.
– Тренерский штаб Андрея Талалаева продолжает работу?
– Да, после выхода в Премьер‑лигу контракты главного тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года – до конца сезона‑2026/27.
– Как восприняли пикировку тренера с Александром Бубновым?
– Встретились два эмоциональных человека, при этом все равно нормально поговорили и обсудили происходящее. В футболе и не такие эмоции бывают, все мы это понимаем и знаем.
- 52-летний Талалаев возглавляет «Балтику» с 6 сентября прошлого года.
- В этом сезоне калининградцы занимают 1-е место в Первой лиге за тур до финиша и обеспечили себе выход в РПЛ. У команды 68 очков после 33 матчей.
Источник: «Матч ТВ»