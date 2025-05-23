«Балтика» приняла решение о будущем Талалаева

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил о продлении контракта клуба с главным тренером Андреем Талалаевым.

– Тренерский штаб Андрея Талалаева продолжает работу?

– Да, после выхода в Премьер‑лигу контракты главного тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года – до конца сезона‑2026/27.

– Как восприняли пикировку тренера с Александром Бубновым?

– Встретились два эмоциональных человека, при этом все равно нормально поговорили и обсудили происходящее. В футболе и не такие эмоции бывают, все мы это понимаем и знаем.