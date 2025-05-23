Гурцкая заявил, что некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар

Агент Тимур Гурцкая рассказал, что некоторых игроков «Динамо» не будет в заявке на матч с «Краснодаром» в 30-м туре РПЛ.

– У «Динамо» существует два вида премиальных: за игру и за третье место. Третье место под вопросом, потому что у ЦСКА соперник попроще, поэтому не исключен вариант, что в случае равенства очков с ЦСКА руководство «Динамо» выплатит игрокам премиальные как за третье место.

Гусев собрал игроков: «Ребят, все понимаю, все принимаю. Если кто-то не готов ехать в Краснодар, не будет никаких санкций. Едет только тот, кто готов убиться и разорвать «Краснодар».

– Кто-то сказал, что не готов?

– Да, не буду называть фамилии. Если вы следите за футболом, поймете по заявке.