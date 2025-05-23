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  • Гурцкая заявил, что некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар

Гурцкая заявил, что некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар

Сегодня, 15:24
7

Агент Тимур Гурцкая рассказал, что некоторых игроков «Динамо» не будет в заявке на матч с «Краснодаром» в 30-м туре РПЛ.

– У «Динамо» существует два вида премиальных: за игру и за третье место. Третье место под вопросом, потому что у ЦСКА соперник попроще, поэтому не исключен вариант, что в случае равенства очков с ЦСКА руководство «Динамо» выплатит игрокам премиальные как за третье место.

Гусев собрал игроков: «Ребят, все понимаю, все принимаю. Если кто-то не готов ехать в Краснодар, не будет никаких санкций. Едет только тот, кто готов убиться и разорвать «Краснодар».

– Кто-то сказал, что не готов?

– Да, не буду называть фамилии. Если вы следите за футболом, поймете по заявке.

  • Матч «Краснодар» – «Динамо» пройдет 24 мая и начнется в 16:30 мск.
  • «Быки» лидируют в РПЛ с 64 очками после 29 туров. Команда опережает бело-голубых на 1 очко.
  • «Динамо» занимает 4-ю позицию с 56 баллами. Столько же очков у ЦСКА. Бело-голубые уступают красно-синим 3-ю строчку турнирной таблицы по результатам личных встреч (1:2 и 1:3).

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Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Гурцкая Тимур
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Комментарии (7)
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FFR
1748003805
Это психологический ход, Тимур Гурцкая хочет наводить шорох в лагере Динамо. Вообще-то ерунда какая-то, если даже возникли такие разговоры, то они должны остаться внутри команды. Откуда у Тимура такая информация? Динамо конечно проиграет если выйдет на игру с таким настроением.
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Тинез Розоп
1748004086
Не верю. Чтобы игроки , да ещё и с новым тренером после побед и отказались биться в крайней игре? (согласен с FFR)
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Garrincha58
1748004183
Всё может быть, а может слухи им нечего ловить в Краснодаре и даже те кто хочет играть всё равно проиграют в прошлом году стимул был и то про....ли, а завтра никто костьми не ляжет смысла нет кому нужна эта бронза а вот хозяевам просто отступать некуда на 200 процентов уверен в чемпионстве быков
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Spartak_forv@
1748004583
Шунин,Точилин и Яхимович не едут Корчагин под вопросом
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Bez Imeni
1748006788
чушь какая, это их работа, хочу иду хочу не иду? Так что ли?
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acor94
1748008886
Я слышал, некоторых игроков Краснодара не будет в заявке. Поговоривают, часть игроков Краснодара согласились сдать игру за хорошие премиальные от неназванных лиц. В клубе шок, из-за того что игроки решили отказаться от чемпионство за сумму с 6 нулямя (в рублях - пометка от автора) . Вечером будет экстренное собрание, где отсеят участников, в итоге команда лишится 5 игроков основы, фамилии не назову, сами поймёте по заявке.
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