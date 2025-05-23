Гурцкая заявил, что некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар

Агент Тимур Гурцкая рассказал, что некоторых игроков «Динамо» не будет в заявке на матч с «Краснодаром» в 30-м туре РПЛ.
– У «Динамо» существует два вида премиальных: за игру и за третье место. Третье место под вопросом, потому что у ЦСКА соперник попроще, поэтому не исключен вариант, что в случае равенства очков с ЦСКА руководство «Динамо» выплатит игрокам премиальные как за третье место.
Гусев собрал игроков: «Ребят, все понимаю, все принимаю. Если кто-то не готов ехать в Краснодар, не будет никаких санкций. Едет только тот, кто готов убиться и разорвать «Краснодар».
– Кто-то сказал, что не готов?
– Да, не буду называть фамилии. Если вы следите за футболом, поймете по заявке.
- Матч «Краснодар» – «Динамо» пройдет 24 мая и начнется в 16:30 мск.
- «Быки» лидируют в РПЛ с 64 очками после 29 туров. Команда опережает бело-голубых на 1 очко.
- «Динамо» занимает 4-ю позицию с 56 баллами. Столько же очков у ЦСКА. Бело-голубые уступают красно-синим 3-ю строчку турнирной таблицы по результатам личных встреч (1:2 и 1:3).
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»