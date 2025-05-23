Аршавин сказал, когда «Зенит» имел шанс победить в Лиге чемпионов

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин сказал, когда у петербургской команды были лучшие шансы выиграть Лигу чемпионов.
– Если бы сейчас команда играла в еврокубках, чего могла бы добиться?
– Трудно предугадать. Может быть, хорошо бы выступали, может, и не очень. Тем более с нынешней формулой Лиги чемпионов вообще ничего не понять: как, что и почему.
– Ваше поколение выиграло Кубок и Суперкубок УЕФА. Почему впоследствии «Зениту» не покорилась новая европейская вершина?
– Всe же «Зенит» чаще выступал в Лиге чемпионов, где победить сложнее, чем в Лиге Европы или Лиге конференций. Но был хороший шанс побороться за трофей, когда мы дома уступили «Бенфике» в плей‑офф Лиги чемпионов.
- В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
- В 1/8 финала ЛЧ сезона-2015/16 «Зенит» два раза проиграл «Бенфике» – 0:1 и 1:2.
- Аршавин покинул петербургский клуб летом 2015 года.
Источник: «Матч ТВ»