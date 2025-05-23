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  • Аршавин сказал, когда «Зенит» имел шанс победить в Лиге чемпионов

Аршавин сказал, когда «Зенит» имел шанс победить в Лиге чемпионов

Сегодня, 15:14
3

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин сказал, когда у петербургской команды были лучшие шансы выиграть Лигу чемпионов.

– Если бы сейчас команда играла в еврокубках, чего могла бы добиться?

– Трудно предугадать. Может быть, хорошо бы выступали, может, и не очень. Тем более с нынешней формулой Лиги чемпионов вообще ничего не понять: как, что и почему.

– Ваше поколение выиграло Кубок и Суперкубок УЕФА. Почему впоследствии «Зениту» не покорилась новая европейская вершина?

– Всe же «Зенит» чаще выступал в Лиге чемпионов, где победить сложнее, чем в Лиге Европы или Лиге конференций. Но был хороший шанс побороться за трофей, когда мы дома уступили «Бенфике» в плей‑офф Лиги чемпионов.

  • В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • В 1/8 финала ЛЧ сезона-2015/16 «Зенит» два раза проиграл «Бенфике» – 0:1 и 1:2.
  • Аршавин покинул петербургский клуб летом 2015 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
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Комментарии (3)
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SochineZ
1748007243
Аршавин сказал, когда «Зенит» имел шанс победить в Лиге чемпионов....НИКОГДА
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slavа0508
1748008118
Да вроде и близко не подходил к этому шансу ...Спартак и то больше шансов имел играл в полуфинале ....
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Garrincha58
1748009163
к чему задавать такие глупые вопросы
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