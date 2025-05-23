Аршавин сказал, когда «Зенит» имел шанс победить в Лиге чемпионов

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин сказал, когда у петербургской команды были лучшие шансы выиграть Лигу чемпионов.

– Если бы сейчас команда играла в еврокубках, чего могла бы добиться?

– Трудно предугадать. Может быть, хорошо бы выступали, может, и не очень. Тем более с нынешней формулой Лиги чемпионов вообще ничего не понять: как, что и почему.

– Ваше поколение выиграло Кубок и Суперкубок УЕФА. Почему впоследствии «Зениту» не покорилась новая европейская вершина?

– Всe же «Зенит» чаще выступал в Лиге чемпионов, где победить сложнее, чем в Лиге Европы или Лиге конференций. Но был хороший шанс побороться за трофей, когда мы дома уступили «Бенфике» в плей‑офф Лиги чемпионов.