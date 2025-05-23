Аршавин сказал, останется ли он работать в «Зените»

Заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин выразил надежду, что сможет остаться в структуре петербургского клуба.
– Как обстоят дела с вашим будущим в «Зените»?
– Контракт истекает в конце июня. Пока продление не предлагали, но у меня есть уверенность, что все сложится хорошо. Рассчитываю продолжить работу в клубе.
– Вы в этом сезоне позволяете себе критиковать «Зенит».
– Как он играет, так я и говорю.
– Смело для сотрудника клуба.
– Я бы сказал, что это еще аккуратно.
- 43-летний Аршавин работает на различных должностях в «Зените» с 2019 года.
- Он играл за клуб в 1999–2008, 2012-м и 2013–2015 годах.
Источник: «Спорт-Экспресс»