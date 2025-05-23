Аршавин сказал, останется ли он работать в «Зените»

Заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин выразил надежду, что сможет остаться в структуре петербургского клуба.

– Как обстоят дела с вашим будущим в «Зените»?

– Контракт истекает в конце июня. Пока продление не предлагали, но у меня есть уверенность, что все сложится хорошо. Рассчитываю продолжить работу в клубе.

– Вы в этом сезоне позволяете себе критиковать «Зенит».

– Как он играет, так я и говорю.

– Смело для сотрудника клуба.

– Я бы сказал, что это еще аккуратно.