Даку заинтересовались клубы двух стран

Клубы Саудовской Аравии проявляют предметный интерес к нападающему «Рубина» Мирлинду Даку. При этом казанцы пока не получали официальных предложений от них.
Также сообщается, что в игроке заинтересованы команды из Италии.
«Даку попал в сферу интересов ряда команд из Серии А. Их представители уже контактируют с окружением футболиста. При этом, «Рубин» будет стараться продлить с форвардом контракт, истекающий в 2026 году», – рассказал источник.
- 27-летний Даку провел в этом сезоне 28 матчей за «Рубин», забил 14 голов, отдал 8 передач. Сейчас он является вторым в списке бомбардиров РПЛ.
- Контракт албанца с казанским клубом истекает летом 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Даку в 7 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»