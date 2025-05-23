Даку заинтересовались клубы двух стран

Клубы Саудовской Аравии проявляют предметный интерес к нападающему «Рубина» Мирлинду Даку. При этом казанцы пока не получали официальных предложений от них.

Также сообщается, что в игроке заинтересованы команды из Италии.

«Даку попал в сферу интересов ряда команд из Серии А. Их представители уже контактируют с окружением футболиста. При этом, «Рубин» будет стараться продлить с форвардом контракт, истекающий в 2026 году», – рассказал источник.