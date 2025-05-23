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Даку заинтересовались клубы двух стран

Сегодня, 13:00

Клубы Саудовской Аравии проявляют предметный интерес к нападающему «Рубина» Мирлинду Даку. При этом казанцы пока не получали официальных предложений от них.

Также сообщается, что в игроке заинтересованы команды из Италии.

«Даку попал в сферу интересов ряда команд из Серии А. Их представители уже контактируют с окружением футболиста. При этом, «Рубин» будет стараться продлить с форвардом контракт, истекающий в 2026 году», – рассказал источник.

  • 27-летний Даку провел в этом сезоне 28 матчей за «Рубин», забил 14 голов, отдал 8 передач. Сейчас он является вторым в списке бомбардиров РПЛ.
  • Контракт албанца с казанским клубом истекает летом 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Даку в 7 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рубин Даку Мирлинд
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