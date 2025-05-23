«Реал» объявил об уходе Анчелотти

«Реал» подтвердил, что главный тренер Карло Анчелотти покидает команду. Он проведет свой последний матч во главе мадридцев 24 мая против «Реал Сосьедад».

Игра 38-го тура Примеры «Реал» – «Реал Сосьедад» на «Сантьяго Бернабеу» пройдет завтра и начнется в 17:15 мск.

За время работы в «Мадриде» в 2013–2015 и 2021–2025 годах Анчелотти выиграл с клубом 15 трофеев: по 3 раза Лигу чемпионов, клубный ЧМ и Суперкубок Европы, по 2 раза – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Ожидается, что 65-летний итальянец возглавит сборную Бразилии.