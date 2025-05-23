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«Реал» объявил об уходе Анчелотти

Сегодня, 12:40

«Реал» подтвердил, что главный тренер Карло Анчелотти покидает команду. Он проведет свой последний матч во главе мадридцев 24 мая против «Реал Сосьедад».

  • Игра 38-го тура Примеры «Реал» – «Реал Сосьедад» на «Сантьяго Бернабеу» пройдет завтра и начнется в 17:15 мск.
  • За время работы в «Мадриде» в 2013–2015 и 2021–2025 годах Анчелотти выиграл с клубом 15 трофеев: по 3 раза Лигу чемпионов, клубный ЧМ и Суперкубок Европы, по 2 раза – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
  • Ожидается, что 65-летний итальянец возглавит сборную Бразилии.

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Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Анчелотти Карло
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