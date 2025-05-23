Двух игроков «Спартака» проверили на допинг в апреле

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) протестировало на допинг двух игроков «Спартака»: защитника Никиту Чернова и полузащитника Данилу Пруцева.

Это произошло в апреле. Футболисты «Спартака» проходили проверку впервые с начала 2025 года.

В апреле также были протестированы по 4 игрока «Химок» и «Пари НН» и два футолиста «Динамо Мх». Подмосковный и нижегородский клуб также проверяли впервые в этом году.

Всего за первые четыре месяца прошел проверку на допинг 41 футболист РПЛ (10 – в январе, 0 – в феврале, 19 – в марте, 12 – в апреле).

Распределение по клубам выглядит так: РУСАДА проверило по 6 игроков «Зенита», «Акрона» и «Динамо Мх», по 4 – «Рубина», «Химок», «Ахмата» и «Пари НН», 3 – у «Крыльев Советов», 2 – у «Спартака», по 1 – у ЦСКА и «Ростова».