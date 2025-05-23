Двух игроков «Спартака» проверили на допинг в апреле

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) протестировало на допинг двух игроков «Спартака»: защитника Никиту Чернова и полузащитника Данилу Пруцева.
Это произошло в апреле. Футболисты «Спартака» проходили проверку впервые с начала 2025 года.
В апреле также были протестированы по 4 игрока «Химок» и «Пари НН» и два футолиста «Динамо Мх». Подмосковный и нижегородский клуб также проверяли впервые в этом году.
Всего за первые четыре месяца прошел проверку на допинг 41 футболист РПЛ (10 – в январе, 0 – в феврале, 19 – в марте, 12 – в апреле).
Распределение по клубам выглядит так: РУСАДА проверило по 6 игроков «Зенита», «Акрона» и «Динамо Мх», по 4 – «Рубина», «Химок», «Ахмата» и «Пари НН», 3 – у «Крыльев Советов», 2 – у «Спартака», по 1 – у ЦСКА и «Ростова».
- Пока в этом году не проверяли игроков «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», «Факела» и «Оренбурга»
- В 2024 году РУСАДА протестировало 10 игроков «Локомотива», по 7 – у «Краснодара» и «Зенита», по 6 – у ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», по 4 – у «Ахмата», «Рубина» и «Балтики», 3 – у «Крыльев Советов», 2 – у «Ростова» и 1 – у «Оренбурга».