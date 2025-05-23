Дзюба рассказал о настрое на матч с «Локомотивом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в 30-м туре РПЛ.
«Уже, если честно, хочется передохнуть, сезон получился непростой. Но к «Локомотиву, понятно, готовимся. В первую очередь хочется выиграть, это прямо обязательно. А если получится забить – будет вдвойне круто. Но я готов максимально, жду матча», – сказал Дзюба.
- Игра «Акрон» – «Локомотив» пройдет 24 мая и нанчется в 16:30 мск.
- Дзюба выступал за красно-зеленых в 2023–2024 годах. Осенью прошлого года он дал резонансное интервью, в котором подверг критике руководство «Локомотива».
Источник: «Матч ТВ»