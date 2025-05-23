Назван игрок, который хочет остаться в «Ростове»

В агентстве LIGA PARS, представляющем интересы левого вингера «Ростова» Мохаммада Мохеби, высказались о будущем футболиста.
«Мохеби счастлив в «Ростове» и не хочет его покидать. Мы не занимаемся его трудоустройством в другой клуб», – сказали в агентстве.
Сообщается также, что к правому вингеру «Ростова» Роналдо проявляют интерес иностранные клубы. Он пользуется спросом на трансферном рынке.
- 26-летний Мохеби провел в этом сезоне 20 матчей за клуб, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
- Контракт иранца с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.
- 24-летний Роналдо провел в этом сезоне 34 матча за российский клуб, забил 6 голов, отдал 4 передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 5 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»