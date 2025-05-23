Назван игрок, который хочет остаться в «Ростове»

В агентстве LIGA PARS, представляющем интересы левого вингера «Ростова» Мохаммада Мохеби, высказались о будущем футболиста.

«Мохеби счастлив в «Ростове» и не хочет его покидать. Мы не занимаемся его трудоустройством в другой клуб», – сказали в агентстве.

Сообщается также, что к правому вингеру «Ростова» Роналдо проявляют интерес иностранные клубы. Он пользуется спросом на трансферном рынке.