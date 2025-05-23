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Аршавин сказал, является ли он легендой «Зенита»

Сегодня, 10:28

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался о своей значимости для петербургского клуба.

– Что для вас значит столетие «Зенита»?

– Это красивая и большая цифра для клуба с богатой историей. Столетний юбилей – особая дата, которую я застану в своей жизни только раз [смеется].

– Редко кто из спортсменов соглашается со статусом легенды. А вы считаете себя легендой петербургского клуба?

– По крайней мере, меня так называют наравне с Владиславом Радимовым, Константином Зыряновым, потому что мы сейчас работаем в клубе, и когда нас куда‑то зовут, мы едем в таком статусе.

Но себя я всe же считаю просто частью «Зенита», в этом клубе я с 1998 года. Да, уходил в «Арсенал», играл в «Кайрате», но даже там я ассоциировался с «Зенитом». И буду ассоциироваться с родным клубом и дальше.

  • Сейчас Аршавин занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита».
  • Он выступал за команду в 1999–2008, 2012-м и 2013–2015 годах.
  • Аршавин в составе «Зенита» стал трехкратным чемпионом России, обладателем Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
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