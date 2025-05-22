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Дзюба выбрал любимый сериал: «Для меня это раз и навсегда»

Сегодня, 21:33
3

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поучаствовал в блиц-опросе с целью определить его любимый сериал.

– «Очень странные дела» или «Клан Сопрано»?

– «Очень странные дела».

– «Очень странные дела» или «Игра в кальмара»?

– «Очень странные дела».

– «Очень странные дела» или «Острые козырьки»?

– «Острые козырьки».

– «Острые козырьки» или «Слово пацана»?

– «Острые козырьки».

– «Острые козырьки» или «Твин Пикс»?

– «Острые козырьки».

– «Острые козырьки» или «Шерлок»?

– Блин, давай «Острые козырьки».

– «Острые козырьки» или «Черное зеркало»?

– «Острые козырьки».

– «Острые козырьки» или «Друзья»?

– «Друзья».

– «Друзья» или «Во все тяжкие»?

– «Друзья».

– «Друзья» или «Лихие»?

– «Лихие» мне очень понравились, но «Друзья».

– «Друзья» или «Игра престолов»?

– «Друзья».

– Какой твой любимый сериал, который ты готов постоянно пересматривать?

– Наверное, «Друзья». Для меня это раз и навсегда.

  • 36-летний Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре.
  • Его статистика: 23 матча, 10 голов, 7 ассистов.

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Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (4)
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Красногвардейчик
1747939512
– «Очень странные дела». ============== И конечно же своё любительское видео, которое взорвало инет)))
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СильныйМозг
1747939757
Есть один сериал для извращенцев, называется спартак.
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Ловкий Бубен
1747940629
Правильный перевод сериала не "Очень странные дела", а "не менее странные дела"
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fakeid
1747941760
как вообще можно сравнивать ситкомы с нормальными сериалами? друзья, элен и ребята, альф, и прочая чушь должны в отдельном списке находиться. единственный ситком, который я уважаю - силиконовая долина. эрлих бахман не даст соврать! там хотя бы сюжет есть и концовка с биллом гейтсом. очень странные дела мне зашли. игра престолов просто блевотная, особенно первые 2 порнушных сезона, когда пытались выехать на голых актёрах и поднять рейтинг. дрянь несусветная. чёрное зеркало - просто бомба. есть ещё похожий мини-сериал "Годы" 2019г. кому зашло зеркало - гляньте.
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