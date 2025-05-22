Гасилин рассказал, как «Спартак» заплатил «Амкару» за победу над «Зенитом»

Бывший нападающий «Амкара» Алексей Гасилин рассказал, что «Спартак» стимулировал пермяков ради победы над «Зенитом» в чемпионском сезоне-2016/17.
«В сезоне, когда «Спартак» стал чемпионом, «Зенит» приехал с Луческу в Пермь, это была моя первая игра в старте за «Амкар». Мы выиграли 1:0, и «Спартак» нам щедро оплатил эту победу. Сколько? За «Зенит» у нас и так были двойные премиальные, плюс «Спартак» сверху накинул... Где-то полтора миллиона рублей. Это были хорошие бабки», – сказал Гасилин.
- Упомянутый матч состоялся 12 марта 2017 года. Гасилин вышел в нем в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.
- Гасилин принадлежал «Зениту» в 2013–2016 годах и перешел в «Амкар» в феврале 2017-го.
- Сейчас 29-летний форвард имеет за медиафутбольный клуб «Банка».
Источник: YouTube-канал Le Classique Live