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Реакция Роналду на уход Модрича из «Реала»

Сегодня, 20:44

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду написал комментарий в социальной сети после сообщения об уходе Луки Модрича из «Реала» по окончании сезона.

«Спасибо за всe, Лука. Для меня было большой честью разделить с тобой столько моментов в клубе. Желаю тебе успехов во всeм, что произойдeт дальше», – написал португалец.

  • 39-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года и покинет команду после клубного чемпионата мира-2025.
  • Роналду играл в мадридском клубе вместе с хорватом в 2012–2018 годах.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Реал Аль-Наср Роналду Криштиану Модрич Лука
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