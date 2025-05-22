Реакция Роналду на уход Модрича из «Реала»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду написал комментарий в социальной сети после сообщения об уходе Луки Модрича из «Реала» по окончании сезона.

«Спасибо за всe, Лука. Для меня было большой честью разделить с тобой столько моментов в клубе. Желаю тебе успехов во всeм, что произойдeт дальше», – написал португалец.