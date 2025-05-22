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РФС определился с лицензиями «Крыльев» и «Черноморца»

Сегодня, 19:55

«Крылья Советов» прошли лицензирование для участия в сезоне РПЛ-2025/26. Они получили лицензию высшей категории. Выступающий в Первой лиге «Черноморец», который претендует на повышение в классе, не получил документ.

По данным журналиста Ивана Карпова, «Крылья» предоставили РФС все необходимые документы и получат лицензию, несмотря на проблемы с долгами «Ростеху» и сложности с достижением мирового соглашения между сторонами конфликта.

  • «Крылья Советов» занимают в РПЛ 10-е место с 30 очками после 29 туров. Команда еще может попасть в стыковые матчи.
  • «Черноморец» идет 3-м в Первой лиге с 61 очком после 33 игр. Новороссийцы уже не опустятся ниже, но сохраняют шансы на 2-ю позицию.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Крылья Советов Черноморец
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