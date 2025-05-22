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  • Канчельскис оценил перспективы Батракова перейти в европейский клуб

Канчельскис оценил перспективы Батракова перейти в европейский клуб

Сегодня, 14:00

Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков играет ярче того же Захаряна образца РПЛ. Он оказывает больше влияния на игру команды, имеет в своем активе больше результативных действий.

Если Захарян перешел в европейский клуб после пары удачных сезонов в РПЛ, то что мешает Батракову?

Думаю, этим летом он может уехать в Европу и заиграть там на приличном уровне», – заявил Канчельскис.

  • 19-летний Батраков – воспитанник «Локо».
  • Его статистика за главную команду: 42 матча, 15 голов, 10 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Локомотив Динамо Бр Захарян Арсен Батраков Алексей Канчельскис Андрей
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