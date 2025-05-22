Канчельскис оценил перспективы Батракова перейти в европейский клуб

Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.
«Батраков играет ярче того же Захаряна образца РПЛ. Он оказывает больше влияния на игру команды, имеет в своем активе больше результативных действий.
Если Захарян перешел в европейский клуб после пары удачных сезонов в РПЛ, то что мешает Батракову?
Думаю, этим летом он может уехать в Европу и заиграть там на приличном уровне», – заявил Канчельскис.
- 19-летний Батраков – воспитанник «Локо».
- Его статистика за главную команду: 42 матча, 15 голов, 10 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»