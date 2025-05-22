Карпин поиздевался над медиафутболом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обсудил дела в медиафутболе с президентом «ФК 10» Азаматом Мусагалиевым.

Карпин: «Азамат – президент или тренер? Тренер кто в твоей команде?»

Мусагалиев: «Тренер у нас Лактионов».

Карпин: «Кто?»

Мусагалиев: «Как кто? Легендарный футболист сборной России! Денис Владимирович Лактионов».

Карпин: «Легендарный? Сколько игр за сборную провел?»

Мусагалиев: «Не знаю, он в Корее играл 15 лет».

Карпин: «Ну, в Корее понятно, да. Азамат, а зачем тебе это дело? Тратишь на это деньги?»

Мусагалиев: «Тратим, конечно».

Карпин: «Конкретно ты тратишь?»

Мусагалиев: «Да».

Карпин: «И зачем?»

Мусагалиев: «В планах у нас не тратить, а зарабатывать. На чем обычно зарабатывает клуб? На продаже футболистов. Мы можем продать кого-нибудь в профессиональный футбол».

Карпин: «За всю историю медиафутбола сколько продали футболистов в профи?»

Мусагалиев: «Двоих, по-моему. Правда, их не продали, а забрали. Но сейчас есть договоренность с РФС, что профессиональные клубы будут выплачивать компенсацию».

Карпин: «Как детским школам. Ну, там много будет денег, да. Отобьете».