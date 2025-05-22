Глава «Динамо» ответил, почему команда хочет обыграть «Краснодар»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не сказал, что в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» футболистов будет мотивировать возможность отомстить.

Игра состоится на «Ozon Арене» в субботу, 24 мая, в 16:30 мск.

«Динамо» в случае победы или ничьей может лишить «Краснодар» чемпионства.

Год назад южане не дали динамовцам выиграть РПЛ в заключительном туре.

«Игроки нашей команды выйдут с сумасшедшей мотивацией и желанием победить.

Мы не смотрим на чемпионскую гонку, мы решаем свои задачи.

Мы боремся за медали РПЛ и сделаем все, что в наших силах, чтобы их получить», – заявил Гафин.