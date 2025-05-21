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Флик прокомментировал продление контракта с «Барселоной»

Вчера, 22:51
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после заключения нового соглашения с клубом до 2027 года.

«Счастлив, что это путешествие продолжается. Я чувствую, что у этой команды есть потенциал, мы еще не в конце пути. Это молодая команда, которая заслужила все, чего мы добились в этом сезоне, и я очень рад работать с ней.

Мне нравится находиться здесь, работать в невероятном клубе с прекрасными игроками. У нас очень хорошие отношения.

Сейчас мы готовимся начать новый сезон, и нам нужно усердно работать, потому что мы начнем с нуля. Я также знаю, что нам нужно совершенствоваться, и мы будем это делать.

Я хочу сказать болельщикам, что в следующем сезоне мы будем усердно работать и выложимся полностью. Мы хотим прибавить, чтобы выиграть больше титулов. Это «Барса», нам нужно завоевывать трофеи», – сказал немец.

  • Флик возглавил «Барсу» прошлым летом вместо Хави.
  • Под его руководством команда одержала 43 победы в 54 матчах.
  • Тренер выиграл с каталонцами чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Флик Ханс-Дитер
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Классная новость, Фактор Флика
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