Флик прокомментировал продление контракта с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после заключения нового соглашения с клубом до 2027 года.

«Счастлив, что это путешествие продолжается. Я чувствую, что у этой команды есть потенциал, мы еще не в конце пути. Это молодая команда, которая заслужила все, чего мы добились в этом сезоне, и я очень рад работать с ней.

Мне нравится находиться здесь, работать в невероятном клубе с прекрасными игроками. У нас очень хорошие отношения.

Сейчас мы готовимся начать новый сезон, и нам нужно усердно работать, потому что мы начнем с нуля. Я также знаю, что нам нужно совершенствоваться, и мы будем это делать.

Я хочу сказать болельщикам, что в следующем сезоне мы будем усердно работать и выложимся полностью. Мы хотим прибавить, чтобы выиграть больше титулов. Это «Барса», нам нужно завоевывать трофеи», – сказал немец.