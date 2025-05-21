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  • Экс-жена Погребняка – о разводе с Павлом: «Это не отношения мужчины и женщины»

Экс-жена Погребняка – о разводе с Павлом: «Это не отношения мужчины и женщины»

Вчера, 22:42
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Мария Погребняк, бывшая супруга экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, подробно рассказала о расставании с футболистом.

– Ты была вся в семье, в своих мальчиках. Честно признаюсь, новость о том, что ты разводишься, меня ошеломила.

– Кажется, все думали, что у нас такая идиллия.

– Скажи, пожалуйста, почему? Что произошло?

– Ты знаешь, все спрашивают, что произошло, а я не могу сказать единственную причину.

– Остыли чувства?

– Переросли. У нас был шикарный брак. С 17 лет мы прожили вместе. Подарили этому миру троих сыновей. Родители общаются, лучшие друзья. Я обожаю его родителей, они – меня. Все идеально, просто идеальная картина!

Но переросли. Мы стали как брат с сестрой, как родственные души. Но не как муж и жена. То есть как в школе раньше дружили. И сейчас у нас такие же отношения.

И я стала понимать, и Павел стал понимать, что если мы не разойдемся, то это все может в конце концов вылиться в какую-то агрессию, ненависть и так далее.

Чтобы сохранить вот эти дружеские отношения, чтобы и детям было легче, чтобы сохранить любовь, взаимопонимание и уважение друг к другу, мы должны поменять свой статус, мы должны развестись. Чтобы каждый создал и нашел себе вторую половинку.

– Наверное, вам повезло, что вы оба в один момент пришли к этому пониманию.

– Да. Мы старались сохранить, мы пытались, но…

– А как вы пытались? Обращались к психологу? Куда-то выезжали?

– Выезжали, романтики делали. Но это все равно все скатывалось в дворовство, и мы дружбаны. Подкольнуть друг друга, по плечу ударить… Все равно это не отношения мужчины и женщины.

  • Сейчас Мария замужем за бизнесменом Игорем Головинским.
  • В браке с Павлом Погребняком она была с 2014 по 2023 год.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Погребняк Павел
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Комментарии (2)
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fakeid
1747859153
отношения дерева и бревна, например.
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VVM1964
1747861887
"Высокие отношения..."(с)
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